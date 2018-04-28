Сі Цзіньпін: співпраця Китаю та Індії матиме всесвітнє значення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Розширення співпраці між Китаєм та Індією матиме глобальне значення. Про це заявив в п'ятницю ввечері голова КНР Сі Цзіньпін в ході зустрічі в місті Ухань (провінція Хубей, Центральний Китай) з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді, передає УНН з посиланням на China Daily.
“Велике співробітництво між двома великими націями — Китаєм та Індією — матиме всесвітнє значення”, — цитує видання Сі Цзіньпіна. Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії КНР нагадав, що за останні три роки зустрічався з Моді “багато разів”. “Досягнутий між двома сторонами консенсус подає позитивні сигнали про китайсько-індійську дружбу і відображає сильне бажання Китаю та Індії як двох великих зростаючих економік вибудувати взаємовигідну співпрацю”, — сказав голова КНР.
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Слід зазначити, що спілкування Сі Цзіньпіна і Моді носить підкреслено неформальний характер. У суботу вони роблять пішу прогулянку поблизу резиденції індійського гостя, а потім заплановано плавання на прогулянковому судні. Очікується, що брифінг за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіна і Моді буде проведено МЗС Китаю в суботу в другій половині дня за місцевим часом.
Нагадаємо, а офіційній церемонії відкриття Азіатського економічного форуму в Боао (Південний Китай) голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що уряд КНР не ставить за мету підтримку позитивного торгового балансу і планує збільшити національний імпорт.