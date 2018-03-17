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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37897 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42947 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 91651 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Си Цзиньпин переизбран на должность председателя Китая

Си Цзиньпин переизбран на должность председателя Китая

Киев  •  УНН

 • 13278 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в субботу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом передает УНН со ссылкой на информационное агентство “Синьхуа”.

Согласно конституции Китая, пост главы государства может занимать гражданин, достигший 45 лет. Список кандидатов предлагается председателем президиума. Согласно недавней поправки в основной закон один и тот же человек может переизбираться на пост председателя КНР неограниченное количество раз.

Си Цзиньпин также переизбран на высший государственный пост по управлению вооруженными силами — председателя Центрального военного совета Китая (ЦВС КНР).

ЦВС КНР осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Он осуществляет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами — Военным советом ЦК КПК. Обычно они идентичны по своему составу.

Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, дает право главе и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время.

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