Си Цзиньпин переизбран на должность председателя Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в субботу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом передает УНН со ссылкой на информационное агентство “Синьхуа”.
Согласно конституции Китая, пост главы государства может занимать гражданин, достигший 45 лет. Список кандидатов предлагается председателем президиума. Согласно недавней поправки в основной закон один и тот же человек может переизбираться на пост председателя КНР неограниченное количество раз.
Си Цзиньпин также переизбран на высший государственный пост по управлению вооруженными силами — председателя Центрального военного совета Китая (ЦВС КНР).
ЦВС КНР осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Он осуществляет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами — Военным советом ЦК КПК. Обычно они идентичны по своему составу.
Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, дает право главе и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время.