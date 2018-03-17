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Сі Цзіньпін переобраний на посаду голови КНР

Сі Цзіньпін переобраний на посаду голови КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го скликання в суботу одноголосно проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР. Про це передає УНН з посиланням на інформаційне агентство “Сіньхуа”.

Відповідно до конституції Китаю, пост глави держави може займати громадянин, який досяг 45 років. Список кандидатів пропонується головою президії. Відповідно до недавньої поправки в основний закон одна і та ж особа може переобиратися на посаду голови КНР необмежену кількість разів.

Сі Цзіньпін також переобраний на вищу державну посаду з управління збройними силами - голови Центральної військової ради Китаю (ЦВС КНР).

ЦВС КНР здійснює керівництво Народно-визвольною армією Китаю (НВАК). Він здійснює свої функції паралельно з партійним органом з управління збройними силами - Військовою радою ЦК КПК. Зазвичай вони ідентичні за своїм складом.

Нагадаємо, депутати Загальнокитайський зборів народних представників проголосували за поправку до конституції КНР, яка надає право голові та віце-голові КНР перебувати при владі необмежений час.

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