Швейцария ввела санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе россии

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"Федеральный департамент экономики и энергетики (EAER), ответственный за санкции, решил совместно с Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС по поставкам россии иранских беспилотников", - говорится в сообщении.

Детали

Однако, отметили в пресс-службе ведомства, страны не присоединятся к тем санкциям Евросоюза, которые были введены против Ирана в связи с массовыми протестами в стране, которые начались после убийства полицией Махсы Амини. Сообщается, что решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии.

В то же время Швейцария осудила применение силы иранскими властями в связи с протестами и призвала Тегеран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

Напомним

20 октября Европейский Союз ввел санкции против Ирана за поставку россии дронов, наносящих удары по Украине.