Швейцарія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе росії

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"Федеральний департамент економіки та енергетики (EAER), відповідальний за санкції, вирішив спільно з Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA) ухвалити санкції ЄС щодо постачання росії іранських безпілотників", - йдеться в повідомленні.

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Однак, зазначили у пресслужбі відомства, країни не приєднається до тих санкцій Євросоюзу, які були введені проти Ірану у зв'язку з масовими протестами в країні, які розпочалися після вбивства поліцією Махси Аміні. Повідомляється, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранською владою у зв’язку з протестами та закликала Тегеран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Нагадаємо

20 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за поставку росії дронів, що завдавали ударів по Україні.