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Швейцарія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе росії

Швейцарія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе росії

Київ • УНН

 • 230768 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд Швейцарії приєднався до санкцій Європейського Союзу проти Ірану у відповідь на постачання дронів-камікадзе росії для війни проти України. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт уряду країни.

Цитата

"Федеральний департамент економіки та енергетики (EAER), відповідальний за санкції, вирішив спільно з Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA) ухвалити санкції ЄС щодо постачання росії іранських безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Однак, зазначили у пресслужбі відомства, країни не приєднається до тих санкцій Євросоюзу, які були введені проти Ірану у зв'язку з масовими протестами в країні, які розпочалися після вбивства поліцією Махси Аміні. Повідомляється, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранською владою у зв’язку з протестами та закликала Тегеран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Нагадаємо

20 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за поставку росії дронів, що завдавали ударів по Україні.

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