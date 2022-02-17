Швейцария отменила COVID-сертификаты и большинство ограничений

Что отменяют



Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет, которого цитирует The Local, во время брифинга сказал, что "с полуночи вам больше не понадобится COVID-сертификат". Эти справки больше не потребуются в ресторанах, кинотеатрах или на мероприятиях.

Однако кантоны могут требовать COVID-сертификаты. Хотя ранее швейцарские СМИ сообщали, что несколько кантонов хотят сохранить сертификат, Берсет пояснил в среду, что, хотя некоторые кантоны выступали за это в рамках процесса консультаций (то есть на федеральном уровне), они, скорее всего, не будут хранить в одностороннем порядке это правило.

COVID-сертификаты также могут быть выданы для поездок за границу и посещения ЕС, указало правительство страны в среду.

Маски больше не будут нужны в магазинах, супермаркетах и на рабочих местах, но пока что они будут нужны в общественном транспорте, больницах и домах престарелых.

Ограничения на частные мероприятия будут ослаблены.

Все пограничные ограничения также смягчаются с четверга.

"Больше не нужно будет предоставлять доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательный тест или заполнять анкету", - указывает правительство страны.

Рекомендация работать дома также была ослаблена, что может иметь последствия для трансграничных работников.

Правительство Швейцарии также больше не будет покрывать затраты на тестирование на COVID-19 в большинстве случаев, за исключением "медицинских и социально-медицинских учреждений" или компаний, которые являются частью "критической инфраструктуры" Швейцарии.

Тестирование в школах будет финансироваться до марта.

С четверга, 17 февраля, прекращаются выплаты тем, кто потерял заработок из-за пандемии и дальнейших мер.

Какие ограничения все еще действуют

Самым заметным ограничением, которое останется в силе, является требование маски в общественном транспорте.

"Вы можете избежать покупок, например, делая покупки в Интернете или регулируя время, когда вы ходите за покупками. В общественном транспорте это не так", - сказал глава Минздрава страны.

Правительство заявило, что пока эта мера будет сохранена, но в будущем может быть смягчена, если это позволит ситуация.

Еще одна мера, которая останется в силе, - это требование изоляции для тех, у кого был положительный тест.

Любой, у кого был положительный тест в Швейцарии, обязан изолироваться на пять дней.

Хотя Берсет сказал, что в конце марта это, вероятно, будет смягчено, все равно важно остановить распространение вируса.

В Швейцарии зафиксировано более 2,6 миллиона случаев COVID-19 и свыше 12 500 смертей с начала пандемии, а уровень вакцинации составляет 70 процентов.

Почему смягчаются меры

С мая 2021 года основным показателем для определения того, следует ли вводить новые меры, были госпитализации и загруженность отделений реанимации, а не уровень заражения. Правительство Швейцарии процитировало это в своем заявлении, сказав, что они не обеспокоены тем, что послабление может привести к росту тяжелых случаев заболевания и госпитализации.

"Эпидемиологическая ситуация продолжает развиваться позитивно", - указало правительство в среду.

"Благодаря высокому уровню иммунитета среди населения, вряд ли система здравоохранения будет перегружена, несмотря на продление высокого уровня циркуляции вируса", - указало швейцарское правительство.