Швейцарія скасувала COVID-сертифікати та більшість обмежень

Що скасовують

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсет, якого цитує The Local, під час брифінгу сказав, що "з опівночі вам більше не знадобиться COVID-сертифікат". Ці довідки більше не будуть потрібні в ресторанах, кінотеатрах або на заходах.

Проте кантони можуть вимагати COVID-сертифікати. Хоча раніше швейцарські ЗМІ повідомляли, що кілька кантонів хочуть зберегти сертифікат, Берсет пояснив у середу, що, хоча деякі кантони виступали за це в межах процесу консультацій (тобто на федеральному рівні), вони, швидше за все, не будуть зберігати в односторонньому порядку це правило.

COVID-сертифікати також можуть бути видані для поїздок за кордон та відвідування ЄС, вказав уряд країни у середу.

Маски більше не будуть потрібні в магазинах, супермаркетах і на робочих місцях, але поки що вони будуть потрібні в громадському транспорті, лікарнях та будинках престарілих.

Обмеження на приватні заходи будуть послаблені.

Усі прикордонні COVID-обмеження також пом’якшують з четверга.

"Більше не потрібно буде надавати докази вакцинації, одужання чи негативний тест або заповнювати анкету", – вказує уряд країни.

Рекомендація працювати вдома також була послаблена, що може мати наслідки для транскордонних працівників.

Уряд Швейцарії також більше не покриватиме витрати на тестування на COVID-19 у більшості випадків, за винятком "медичних та соціально-медичних установ" або компаній, які є частиною "критичної інфраструктури" Швейцарії.

Тестування у школах буде фінансуватися до березня.

З четверга, 17 лютого, припиняються виплати тим, хто втратив заробіток через пандемію та подальші заходи.

Які заходи ще діють

Найпомітнішим заходом, який залишиться в силі, є вимога маски в громадському транспорті.

"Ви можете уникнути покупок, наприклад, роблячи покупки в Інтернеті або регулюючи час, коли ви ходите за покупками. У громадському транспорті це не так", – сказав голова МОЗ країни.

Уряд заявив, що поки що цей захід буде збережено, але в майбутньому може бути пом’якшено, якщо це дозволить ситуація.

Ще один захід, який залишиться в силі, - це вимога ізоляції для тих, у кого був позитивний тест.

Будь-хто, у кого був позитивний тест у Швейцарії, зобов’язаний ізолюватися на п’ять днів.

Хоча Берсет сказав, що наприкінці березня це, ймовірно, буде пом’якшеним, все одно важливо зупинити поширення вірусу.

У Швейцарії зафіксовано понад 2,6 мільйона випадків COVID-19 і понад 12 500 смертей з початку пандемії, а рівень вакцинації становить 70 відсотків.

Чому пом’якшуються заходи

З травня 2021 року основним показником для визначення того, чи слід вводити нові заходи, були госпіталізації та завантаженість відділень реанімації, а не рівень зараження. Уряд Швейцарії процитував це у своїй заяві, сказавши, що вони не занепокоєні тим, що послаблення може призвести до зростання тяжких випадків захворювання та госпіталізації.

"Епідеміологічна ситуація продовжує розвиватися позитивно", - вказав уряд у середу.

"Завдяки високому рівню імунітету серед населення, навряд чи система охорони здоров’я буде перевантажена, попри продовження високого рівня циркуляції вірусу", - вказав швейцарський уряд.