Швейцария еще на год продлила замораживание активов Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Швейцария на год продолжила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц, с ним связанных. Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии, передает УНН.
“На своем заседании 20 декабря 2017 года Федеральный совет принял продление на один год замораживания активов свергнутого президента Бен Али (Тунис) и Януковича (Украина), а также их окружения. Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и двумя государствами”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2014 году Швейцария заморозила активы экс-президента в сумме 70 млн швейцарских франков (более 69 млн долларов) на трехлетний срок.
Федеральный совет Швейцарии ожидает, что очередное продление санкций поможет рассмотрению дела экс-президента и увеличит вероятность возвращения активов в страну происхождения.
Как сообщал УНН, 9 декабря 2016 года Швейцария заморозила активы В.Януковича еще на год.