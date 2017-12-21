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Швейцарія ще на рік продовжила замороження активів Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Швейцарія на рік продовжила замороження активів екс-президента України Віктора Януковича та осіб, з ним пов’язаних. Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії, передає УНН.

Швейцарія ще на рік продовжила замороження активів Януковича

“На своєму засіданні 20 грудня 2017 року Федеральна рада ухвалила продовження на один рік замороження активів повалених президентів Бен Алі (Туніс) і Януковича (Україна), а також їхнього оточення. Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією і цими двома державами”, — сказано в повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році Швейцарія заморозила активи екс-президента у сумі 70 мільйонів швейцарських франків (більше 69 млн доларів) на трирічний термін.

Федеральна рада Швейцарії очікує, що чергове продовження санкцій допоможе у досягнення прогресу в розгляді справи екс-президента та збільшить ймовірність повернення активів до країни походження.

Як повідомляв УНН, 9 грудня 2016 року Швейцарія заморозила активи В.Януковича ще на рік.

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