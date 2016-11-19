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Швейцария назвала сопровождение правительственного самолета России обычной проверкой

Швейцария назвала сопровождение правительственного самолета России обычной проверкой

Киев • УНН

 • 11617 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Швейцария ответила на просьбу Москвы объяснить причины сопровождения швейцарскими истребителями российского правительственного самолета, который направлялся в Перу. Министерство обороны Швейцарии заявило 19 ноября, что истребители делали обычную проверку идентичности самолета, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

В оборонном ведомстве добавили, что два военных самолета летели рядом с российским лайнером на протяжении семи минут над территорией Швейцарии 18 листопада.Таки проверки проводятся около 400 раз в год, информируют швейцарские военные.

Ранее 19 ноября посольство России в Швейцарии направило в МИД этой страны ноту с "удивлением" и просьбой объяснить, почему истребители Военно-воздушных сил Швейцарии сопровождали 18 ноября самолет делегации России, летевший на саммит АТЭС в Перу.

Пилот во время полета сказал пассажирам не волноваться и это нормальная практика на многих авианаправлениях. Траектория полета самолета при этом не была нарушена, и он отправился для дозаправки в португальский аэропорт  Лиссабона.

Однако в Лиссабоне было обнаружено механическое повреждение самолета, поэтому Россия отправила еще один самолет с запасными частями. Часть делегации и журналисты, аккредитованные для участия в саммите в Лиме, ​​как ожидается, продолжат полет на резервном самолете. Самолет, в котором обнаружили неисправности, вернется в Москву.

Для президента России Владимира Путина для полета в Лиму выделен отдельный самолет.

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