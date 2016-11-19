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Швейцарія назвала супровід урядового літака Росії звичайною перевіркою

Швейцарія назвала супровід урядового літака Росії звичайною перевіркою

Київ • УНН

 • 11618 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Швейцарія відповіла на прохання Москви пояснити причини супроводу швейцарськими винищувачами російського урядового літака, який прямував до Перу. Міністерство оборони Швейцарії заявило 19 листопада, що винищувачі робили звичайну перевірку ідентичності літака, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

В оборонному відомстві додали, що два військові літаки летіли поруч із російським лайнером упродовж семи хвилин над територією Швейцарії 18 листопада.Такі перевірки проводяться близько 400 разів на рік, інформують швейцарські військові.

Раніше 19 листопада посольство Росії в Швейцарії направило в МЗС цієї країни ноту зі “здивуванням” і проханням пояснити, чому винищувачі Військово-повітряних сил Швейцарії супроводжували 18 листопада літак делегації Росії, що летів на саміт АТЕС у Перу.

Пілот під час польоту сказав пасажирам не хвилюватися і що це нормальна практика на багатьох авіанапрямках. Траєкторія польоту літака при цьому не була порушена, і він вирушив для дозаправки до португальського аеропорту Лісабона.

Однак у Лісабоні було виявлене механічне пошкодження літака, тому Росія відправила ще один літак з запасними частинами. Частина делегації та журналісти, що акредитовані для участі у саміті в Лімі, як очікується, продовжать політ у резервному літаку. Літак, в якому виявили несправності, повернеться до Москви.

У президента Росії Володимира Путіна для польоту в Ліму виділений окремий літак.

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