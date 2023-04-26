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Швеция запустила исследовательскую ракету, но она случайно упала в Норвегии

Швеция запустила исследовательскую ракету, но она случайно упала в Норвегии

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Исследовательская ракета, которую запустила Шведская космическая корпорация, достигла высоты 250 километров и упала в 15 километрах от космического центра на территории Норвегии. Агентство ведет работы над обломками, официальный Осло заявил, что это проводится без его согласования, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Исследовательская ракета, запущенная Шведской космической корпорацией рано в понедельник из космического центра Эсранж на севере Швеции, вышла из строя и приземлилась на расстоянии 15 км в соседней Норвегии. Ракета достигла высоты 250 километров, где проводились эксперименты в условиях невесомости, говорится в заявлении агентства.

Цитата

«Она приземлилась в горах на высоте 1 километра и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта. Существуют процедуры, когда что-то идет не так, и мы информируем как шведское, так и норвежское правительства и других участников», — сказал Reuters Филип Олссон, руководитель коммуникаций ШКК.

Ведется работа по извлечению полезного груза, и начато расследование для определения технических деталей незапланированной траектории полета, сообщило агентство.

"Власти Норвегии очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на норвежской стороне границы", - сообщил представитель Министерства иностранных дел страны по электронной почте.

По его словам, в случае любого нарушения границы ответственные лица должны немедленно уведомить норвежские органы власти, включая МИД, по соответствующим каналам. Министерство не получило официального сообщения об инциденте от шведских властей. Работы на территории Норвегии по извлечению любых обломков также требовали предварительного согласия.

Внешнеполитическое ведомство Норвегии также заявило, что ему неизвестно, был ли нанесен ущерб окрестностям. Представитель ШКК сказал, что ракета упала далеко от какого-либо населенного пункта.

Управление гражданской авиации Норвегии ситуацию не прокомментировало.

Напомним

SpaceX со второй попытки запустила Starship, но на высоте 38 метров самая большая ракета в истории взорвалась.

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