Швеція запустила дослідницьку ракету, але вона випадково впала в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Дослідницька ракета, яку запустила Шведська космічна корпорація, досягла висоти 250 кілометрів і впала за 15 кілометрів від космічного центру на території Норвегії. Агентство веде роботи над уламками, офіційний Осло заявив, що це проводиться без його погодження, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Дослідницька ракета, запущена Шведською космічною корпорацією рано в понеділок з космічного центру Есранж на півночі Швеції вийшла з ладу і приземлилася на відстані 15 км у сусідній Норвегії. Ракета досягла висоти 250 кілометрів, де проводилися експерименти в умовах невагомості, ідеться у заяві агентства.
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«Вона приземлилася в горах на висоті 1 кілометра та за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту. Існують процедури, коли щось іде не так, і ми інформуємо як шведський, так і норвезький уряди та інших учасників», - сказав Reuters Філіп Олссон, керівник комунікацій ШКК.
Ведеться робота щодо вилучення корисного вантажу, і розпочато розслідування для визначення технічних деталей незапланованої траєкторії польоту, повідомило агентство.
"Влада Норвегії дуже серйозно ставиться до будь-якої несанкціонованої діяльності на норвезькій стороні кордону", - повідомив представник Міністерства закордонних справ країни електронною поштою.
За його словами, у разі будь-якого порушення кордону відповідальні особи повинні негайно повідомити норвезькі органи влади, включаючи МЗС, відповідними каналами. Міністерство не отримало офіційного повідомлення про інцидент від шведської влади. Роботи на території Норвегії щодо вилучення будь-яких уламків також вимагали попередньої згоди.
Зовнішньополітичне відомство Норвегії також заявило, що йому невідомо, чи завдано шкоди околицям. Представник ШКК сказав, що ракета впала далеко від будь-якого населеного пункту.
Управління цивільної авіації Норвегії ситуацію не прокоментувало.
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