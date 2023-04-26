Швеція запустила дослідницьку ракету, але вона випадково впала в Норвегії

ukru
12:29 • 37021 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 136269 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 122593 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 127126 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 188347 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 438106 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 335792 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355080 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312223 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224908 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 127834 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 139982 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 110800 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 89064 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 58669 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 136335 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 188394 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 460776 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 598897 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 626647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 58669 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 110800 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 139982 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 227235 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 438129 перегляди
Актуальне
Швеція запустила дослідницьку ракету, але вона випадково впала в Норвегії

Швеція запустила дослідницьку ракету, але вона випадково впала в Норвегії

Київ • УНН

 • 696243 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Дослідницька ракета, яку запустила Шведська космічна корпорація, досягла висоти 250 кілометрів і впала за 15 кілометрів від космічного центру на території Норвегії. Агентство веде роботи над уламками, офіційний Осло заявив, що це проводиться без його погодження, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дослідницька ракета, запущена Шведською космічною корпорацією рано в понеділок з космічного центру Есранж на півночі Швеції вийшла з ладу і приземлилася на відстані 15 км у сусідній Норвегії. Ракета досягла висоти 250 кілометрів, де проводилися експерименти в умовах невагомості, ідеться у заяві агентства.

Цитата

«Вона приземлилася в горах на висоті 1 кілометра та за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту. Існують процедури, коли щось іде не так, і ми інформуємо як шведський, так і норвезький уряди та інших учасників», - сказав Reuters Філіп Олссон, керівник комунікацій ШКК.

Ведеться робота щодо вилучення корисного вантажу, і розпочато розслідування для визначення технічних деталей незапланованої траєкторії польоту, повідомило агентство.

"Влада Норвегії дуже серйозно ставиться до будь-якої несанкціонованої діяльності на норвезькій стороні кордону", - повідомив представник Міністерства закордонних справ країни електронною поштою.

За його словами, у разі будь-якого порушення кордону відповідальні особи повинні негайно повідомити норвезькі органи влади, включаючи МЗС, відповідними каналами. Міністерство не отримало офіційного повідомлення про інцидент від шведської влади. Роботи на території Норвегії щодо вилучення будь-яких уламків також вимагали попередньої згоди.

Зовнішньополітичне відомство Норвегії також заявило, що йому невідомо, чи завдано шкоди околицям. Представник ШКК сказав, що ракета впала далеко від будь-якого населеного пункту.

Управління цивільної авіації Норвегії ситуацію не прокоментувало.

Нагадаємо

SpaceX з другої спроби запустила Starship, але на висоті 38 метрів найбільша ракета в історії вибухнула.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50