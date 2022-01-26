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Швеция установила новый ежедневный рекорд случаев COVID-19

Швеция установила новый ежедневный рекорд случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 29946 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Швеция установила новый ежедневный рекорд по количеству случаев COVID-19, зарегистрировав 44 944 случаи 25 января, согласно данным агентства здравоохранения, опубликованным в среду, когда страной распространяется четвертая волна вируса, информирует УНН.

Детали

Предыдущий рекорд в 43 723 случая был установлен 20 января.

Правительство Швеции объявило о новых ограничениях в этом месяце, поскольку более контагиозный вариант Omicron быстро распространился, создав нагрузку на систему здравоохранения страны.

Ограничения означают, что бары и рестораны должны закрываться в 23:00, а в больших закрытых помещениях есть ограничение в 500 человек.

"У нас чрезвычайно высокий уровень распространения, - заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Лена Халленгрен. - Ограничения должны действовать в течение двух недель. Если все пойдет по плану и позволит ситуация, то после этого ограничение будет снято".

В Швеции в течение последних семи дней было зарегистрировано около 270 000 подтвержденных случаев COVID-19.

Количество пациентов, которые лечились в реанимации, за последние четыре недели составила от 90 до 120 человек.

Добавим

Швеция выделялась среди других стран в начале пандемии, отказавшись от карантина, вместо этого полагаясь на добровольные меры, направленные на социальное дистанцирование и соблюдение правил гигиены. Смертность на душу населения здесь намного выше, чем у скандинавских соседей, но ниже, чем в большинстве европейских стран, избравших карантин.

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