Швеція встановила новий щоденний рекорд випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Швеція встановила новий щоденний рекорд за кількістю випадків COVID-19, зареєструвавши 44 944 випадки 25 січня, згідно з даними агентства охорони здоров'я, опублікованими в середу, коли країною поширюється четверта хвиля вірусу, інформує УНН.
Деталі
Попередній рекорд у 43 723 випадки було встановлено 20 січня.
Уряд Швеції оголосив про нові обмеження цього місяця, оскільки більш контагіозний варіант Omicron швидко поширився, створивши навантаження на систему охорони здоров'я країни.
Обмеження означають, що бари та ресторани повинні закриватися о 23:00, а у великих закритих приміщеннях є обмеження в 500 осіб.
"У нас надзвичайно високий рівень поширення, - заявила на пресконференції міністр охорони здоров'я Лена Халленгрен. - Обмеження мають діяти протягом двох тижнів. Якщо все піде за планом та дозволить ситуація, то після цього обмеження буде знято".
У Швеції протягом останніх семи днів було зареєстровано близько 270 000 підтверджених випадків COVID-19.
Кількість пацієнтів, які лікувалися у реанімації, за останні чотири тижні становила від 90 до 120 осіб.
Додамо
Швеція виділялася серед інших країн на початку пандемії, відмовившись від карантину, натомість покладаючись на добровільні заходи, спрямовані на соціальне дистанціювання та дотримання правил гігієни. Смертність на душу населення тут набагато вища, ніж у скандинавських сусідів, але нижча, ніж у більшості європейських країн, які обрали карантин.