Швеция выделяет на усиление кибербезопасности Украины более 590 млн грн
Киев • УНН
Шведское агентство Sida выделяет новый пакет помощи Украине через Таллиннский механизм для обновления ИТ-инфраструктуры и киберзащиты. Средства поступят через правительственный фонд Эстонии, будут направлены на усиление устойчивости цифрового государства на фоне кибератак.
Шведское агентство международного развития Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete выделяет новый пакет помощи в рамках Таллиннского механизма поддержки. Средства направят на обновление ИТ-инфраструктуры, усиление защиты цифровых продуктов и обучение сотрудников ключевых госучреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.
Детали
Как отметили в Минцифры, агрессия России против Украины продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Только за 2024 год более 2 000 кибератак злоумышленники совершили на публичный сектор и госорганы.
Благодаря поддержке Sida будем реализовывать проекты, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами в любых условиях
Финансирование Sida будет поступать через Estonian Centre for International Development. Это правительственный фонд Эстонии, который отвечает за управление и реализацию проектов международного развития и гуманитарной помощи.
Таллиннского механизма — международной инициативы, которая координирует помощь от 11 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости.
Благодарим Швецию и всех партнеров за устойчивую и непоколебимую поддержку цифровизации и кибербезопасности Украины. Выстраиваем эффективное сотрудничество со всем миром
Швеция выделит дополнительные 150 млн евро на помощь Украине01.07.25, 19:05 • 1426 просмотров
Напомним
В конце весны стало известно, что правительство Швеции выделяет Украине почти полмиллиарда евро на усиление обороноспособности. Это уже 19-й пакет помощи от скандинавской страны. Средства пойдут на разминирование, дроны, морские возможности, ПВО и прочее.