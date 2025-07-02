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Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України понад 590 млн грн

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Шведське агентство Sida виділяє новий пакет допомоги Україні через Талліннський механізм для оновлення ІТ-інфраструктури та кіберзахисту. Кошти надійдуть через урядовий фонд Естонії, будуть спрямовані на посилення стійкості цифрової держави на тлі кібератак.

Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України понад 590 млн грн

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete виділяє новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму підтримки. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

Деталі

Як зазначили у Мінцифри, агресія росії проти України триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак зловмисники здійснили на публічний сектор і держоргани.

Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов

- розповіли у відомстві.

Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development. Це урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості. 

Дякуємо Швеції та всім партнерам за стійку й непохитну підтримку цифровізації та кібербезпеки України. Вибудовуємо ефективну співпрацю з усім світом

- наголосили у Мінцифри.

Швеція виділить додаткові 150 млн євро на допомогу Україні01.07.25, 19:05 • 1437 переглядiв

Нагадаємо

Наприкінці весни стало відомо, що уряд Швеції виділяє Україні майже півмільярда євро на посилення обороноздатності. Це вже 19-й пакет допомоги від скандинавської країни. Кошти підуть на розмінування, дрони, морські спроможності, ППО та інше.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаТехнології
Швеція
Естонія
Україна
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