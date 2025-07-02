Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України понад 590 млн грн
Київ • УНН
Шведське агентство Sida виділяє новий пакет допомоги Україні через Талліннський механізм для оновлення ІТ-інфраструктури та кіберзахисту. Кошти надійдуть через урядовий фонд Естонії, будуть спрямовані на посилення стійкості цифрової держави на тлі кібератак.
Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete виділяє новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму підтримки. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.
Деталі
Як зазначили у Мінцифри, агресія росії проти України триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак зловмисники здійснили на публічний сектор і держоргани.
Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов
Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development. Це урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.
Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.
Дякуємо Швеції та всім партнерам за стійку й непохитну підтримку цифровізації та кібербезпеки України. Вибудовуємо ефективну співпрацю з усім світом
Швеція виділить додаткові 150 млн євро на допомогу Україні01.07.25, 19:05 • 1437 переглядiв
Нагадаємо
Наприкінці весни стало відомо, що уряд Швеції виділяє Україні майже півмільярда євро на посилення обороноздатності. Це вже 19-й пакет допомоги від скандинавської країни. Кошти підуть на розмінування, дрони, морські спроможності, ППО та інше.