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Швеция и КНДР завершили трехдневные переговоры в Стокгольме

Швеция и КНДР завершили трехдневные переговоры в Стокгольме

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Стокгольме завершились трехдневные переговоры глав МИД Швеции и КНДР, в центре внимания которых находились вопросы безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Валльстрём 17 марта завершили трехдневные переговоры. В шведском МИД деталей встречи не сообщают, однако отмечают, что основной темой переговоров была безопасность на Корейском полуострове. Переговоры, которые отдельные обозреватели склонны считать дипломатической подготовительной работой к встрече лидеров США и Северной Кореи, происходили в помещении шведского МИД в Стокгольме.

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Министры “обсудили возможности и вызовы, связанные с продолжением дипломатических усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта”, — говорится в заявлении шведского МИД. Также отмечается, что на переговорах речь шла и о других темах, например гуманитарной ситуации в КНДР и санкциях ООН.

“Главный фокус в переговорах был сосредоточен на ситуации с безопасностью на Корейском полуострове”, — заявила после завершения переговоров Маргот Валльстрём, которую цитирует агентство Associated Press. При этом шведская министерка иностранных дел не указала, привел ли визит в Стокгольм к какому-то дальнейшему развитию ситуации в вопросе возможной встречи лидеров США и КНДР.

Ри Чон Хо не делал никаких публичных заявлений. Накануне он провел короткую встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Швеция играет ключевую роль как канал коммуникации между Вашингтоном и Пхеньяном. Северокорейское посольство работает в стране с 1970-х годов; кроме того, Стокгольм представляет американские дипломатические интересы в Пхеньяне. Шведское правительство неоднократно предлагал содействие в переговорах между двумя странами. В СМИ даже предполагают, что скандинавская страна может сыграть роль посредника в разрешении кризиса.

Как сообщал УНН, с устрич в Стокгольме состоялась на фоне некоторого уменьшения напряжения между Пхеньяном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.

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