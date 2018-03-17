Швеція та КНДР завершили триденні переговори у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Стокгольмі завершилися триденні переговори глав МЗС Швеції та КНДР, у центрі уваги яких перебували питання безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Міністри закордонних справ Північної Кореї та Швеції Рі Чон Хо та Маргот Валльстрьом 17 березня завершили триденні переговори. У шведському МЗС деталей зустрічі не повідомляють, проте зазначають, що основною темою переговорів була безпека на Корейському півострові. Перемовини, які окремі оглядачі схильні вважати дипломатичною підготовчою роботою до зустрічі лідерів США та Північної Кореї, відбувалися у приміщенні шведського МЗС у Стокгольмі.
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Міністри “обговорили можливості та виклики, пов’язані з продовженням дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту”, — йдеться у заяві шведського МЗС. Також зазначається, що на переговорах йшлося й про інші теми, як-от гуманітарну ситуацію в КНДР та санкції ООН.
“Головний фокус у переговорах був зосереджений на безпековій ситуації на Корейському півострові”, — заявила після завершення перемовин Маргот Валльстрьом, яку цитує агенція Associated Press. При цьому шведська міністерка закордонних справ не зазначила, чи візит до Стокгольма призвів до якогось подальшого розвитку ситуації у питанні щодо можливої зустрічі лідерів США та КНДР.
Рі Чон Хо не робив жодних публічних заяв. Напередодні він провів коротку зустріч з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.
Швеція відіграє ключову роль як канал комунікації між Вашингтоном і Пхеньяном. Північнокорейське посольство працює в країні з 1970-х років; крім того, Стокгольм представляє американські дипломатичні інтереси в Пхеньяні. Шведський уряд неодноразово пропонував сприяння у переговорах між двома країнами. У ЗМІ навіть припускають, що скандинавська країна може відіграти роль посередника у вирішенні кризи.
Як повідомляв УНН, з устріч у Стокгольмі відбулася на тлі деякого зменшення напруги між Пхеньяном та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп неочікувано заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до травня поточного року.