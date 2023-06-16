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Швеция создаст центры обслуживания военной техники вблизи Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Правительство Швеции планирует создать логистические центры и центры по обслуживанию военной техники вблизи украинской границы, сообщает УНН со ссылкой на SVT.

Швеция создаст центры обслуживания военной техники вблизи Украины

Детали

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна выделяет новый пакет помощи Украине. В рамках проекта планируют создать центры материально-технического обеспечения вблизи Украины, например в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция подарила Украине. На участие выделят до 60 военнослужащих Вооруженных сил Швеции.

Запуск центров ожидается в начале осени, и на практике предполагается, что в ней примут участие примерно 30 шведов. Планируется также, что шведы также будут обучать украинский персонал. Также понадобится больше запчастей для обслуживания техники, но ожидается, что они поступят в пакете поддержки позже.

Дополнение

Ранее Швеция передала 50 боевых машин CV-90, танки Leopard, артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

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