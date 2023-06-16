Швеция создаст центры обслуживания военной техники вблизи Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Правительство Швеции планирует создать логистические центры и центры по обслуживанию военной техники вблизи украинской границы, сообщает УНН со ссылкой на SVT.
Детали
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна выделяет новый пакет помощи Украине. В рамках проекта планируют создать центры материально-технического обеспечения вблизи Украины, например в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция подарила Украине. На участие выделят до 60 военнослужащих Вооруженных сил Швеции.
Запуск центров ожидается в начале осени, и на практике предполагается, что в ней примут участие примерно 30 шведов. Планируется также, что шведы также будут обучать украинский персонал. Также понадобится больше запчастей для обслуживания техники, но ожидается, что они поступят в пакете поддержки позже.
Дополнение
Ранее Швеция передала 50 боевых машин CV-90, танки Leopard, артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.