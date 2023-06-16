Швеция создаст центры обслуживания военной техники вблизи Украины

Детали

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна выделяет новый пакет помощи Украине. В рамках проекта планируют создать центры материально-технического обеспечения вблизи Украины, например в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция подарила Украине. На участие выделят до 60 военнослужащих Вооруженных сил Швеции.

Запуск центров ожидается в начале осени, и на практике предполагается, что в ней примут участие примерно 30 шведов. Планируется также, что шведы также будут обучать украинский персонал. Также понадобится больше запчастей для обслуживания техники, но ожидается, что они поступят в пакете поддержки позже.

Дополнение

Ранее Швеция передала 50 боевых машин CV-90, танки Leopard, артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.