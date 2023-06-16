Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд Швеції планує створити логістичні центри та центри з обслуговування військової техніки поблизу українського кордону, повідомляє УНН з посилання на SVT.
Деталі
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна виділяє новий пакет допомоги Україні. В рамках проекту планують створити центри матеріально-технічного забезпечення поблизу України, наприклад у Польщі. Там ремонтуватимуть та обслуговуватимуть військову техніку, яку Швеція подарувала Україні. На участь виділять до 60 військовослужбовців Збройних сил Швеції.
Запуск центрів очікується на початку осені, і на практиці передбачається, що в ній візьмуть участь приблизно 30 шведів. Планується також, що шведи також навчатимуть український персонал. Також знадобиться більше запчастин для обслуговування техніки, але очікується, що вони надійдуть у пакеті підтримки пізніше.
Доповнення
Раніше Швеція передала 50 бойових машин CV- 90, танки Leopard, артилерійські установки типу Archer і Robot 70.