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Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України

Київ • УНН

 • 833077 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд Швеції планує створити логістичні центри та центри з обслуговування військової техніки поблизу українського кордону, повідомляє УНН з посилання на SVT.

Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України

Деталі

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна виділяє новий пакет допомоги Україні. В рамках проекту планують створити центри матеріально-технічного забезпечення поблизу України, наприклад у Польщі. Там ремонтуватимуть та обслуговуватимуть військову техніку, яку Швеція подарувала Україні. На участь виділять до 60 військовослужбовців Збройних сил Швеції.

Запуск центрів очікується на початку осені, і на практиці передбачається, що в ній візьмуть участь приблизно 30 шведів. Планується також, що шведи також навчатимуть український персонал. Також знадобиться більше запчастин для обслуговування техніки, але очікується, що вони надійдуть у пакеті підтримки пізніше.

Доповнення

Раніше Швеція передала 50 бойових машин CV- 90, танки Leopard, артилерійські установки типу Archer і Robot 70.

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