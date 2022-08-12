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Швеция согласилась на первую экстрадицию в Турцию после соглашения по НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество, заявило оно в четверг, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.

Швеция согласилась на первую экстрадицию в Турцию после соглашения по НАТО

Детали

Выдача мужчины в возрасте 30 лет станет первым известным случаем экстрадиции в Турцию с момента заключения соглашения об одобрении Анкарой вступления страны в НАТО.

«Это обычное рутинное дело. Указанное лицо является гражданином Турции и было осуждено за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах», - заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон в текстовом комментарии Reuters.

«Верховный суд, как всегда, рассмотрел вопрос и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции нет», — сказал он.

Представитель министерства юстиции страны отказался сообщить, был ли этот человек в списке лиц, экстрадицию которых требовала Турция, или предоставить дополнительные комментарии по этому вопросу.

Шведская телекомпания SVT, которая первой сообщила об экстрадиции, сообщила, что мужчина был приговорен в Турции к 14 годам заключения по нескольким обвинениям в мошенничестве с банковскими карточками.

Мужчина, задержанный в Швеции с прошлого года, утверждает, что его осудили неправомерно, поскольку он принял христианство, отказался служить в армии и имеет курдские корни, сообщает SVT.

Дополнение

Союзник НАТО Турция сняла вето на заявку Финляндии и Швеции на вступление в западный альянс в июне после нескольких недель напряженных переговоров, в ходе которых Анкара обвинила две скандинавские страны в сокрытии, по словам Турции, боевиков запрещенной ею "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

В рамках соглашения Турция предоставила список людей, которых она хотела бы, чтобы Швеция выдала, но с тех пор выразила разочарование по поводу отсутствия прогресса.

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