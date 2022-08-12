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Швеція погодилася на першу екстрадицію до Туреччини після угоди щодо НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію до Туреччини людини, яку розшукують за шахрайство, заявив він у четвер, пише УНН з посиланням на EURACTIV.

Швеція погодилася на першу екстрадицію до Туреччини після угоди щодо НАТО

Деталі

Видача чоловіка у віці 30 років стане першим відомим випадком екстрадиції до Туреччини з моменту укладання угоди про схвалення Анкарою вступу країни в НАТО.

«Це звичайна рутинна справа. Вказана особа є громадянином Туреччини і була засуджена за шахрайство в Туреччині у 2013 та 2016 роках», - заявив міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон у текстовому коментарі Reuters.

«Верховний суд, як завжди, розглянув питання і дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає», — сказав він.

Представник міністерства юстиції країни відмовився повідомити, чи була ця людина у списку осіб, екстрадицію яких вимагала Туреччина, чи надати додаткові коментарі щодо цього питання.

Шведська телекомпанія SVT, яка першою повідомила про екстрадицію, повідомила, що чоловіка було засуджено в Туреччині до 14 років ув'язнення за кількома звинуваченнями в шахрайстві з банківськими картками.

Чоловік, затриманий у Швеції з минулого року, стверджує, що його засудили неправомірно, оскільки він прийняв християнство, відмовився служити в армії та має курдське коріння, повідомляє SVT.

Доповнення

Союзник НАТО Туреччина зняла вето на заявку Фінляндії та Швеції на вступ до західного альянсу у червні після кількох тижнів напружених переговорів, під час яких Анкара звинуватила дві скандинавські країни у приховуванні, за словами Туреччини, бойовиків забороненої нею "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

У межах угоди Туреччина надала список людей, яких вона хотіла б, щоб Швеція видала, але з того часу висловила розчарування з приводу відсутності прогресу.

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