Швеція погодилася на першу екстрадицію до Туреччини після угоди щодо НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію до Туреччини людини, яку розшукують за шахрайство, заявив він у четвер, пише УНН з посиланням на EURACTIV.
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Видача чоловіка у віці 30 років стане першим відомим випадком екстрадиції до Туреччини з моменту укладання угоди про схвалення Анкарою вступу країни в НАТО.
«Це звичайна рутинна справа. Вказана особа є громадянином Туреччини і була засуджена за шахрайство в Туреччині у 2013 та 2016 роках», - заявив міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон у текстовому коментарі Reuters.
«Верховний суд, як завжди, розглянув питання і дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає», — сказав він.
Представник міністерства юстиції країни відмовився повідомити, чи була ця людина у списку осіб, екстрадицію яких вимагала Туреччина, чи надати додаткові коментарі щодо цього питання.
Шведська телекомпанія SVT, яка першою повідомила про екстрадицію, повідомила, що чоловіка було засуджено в Туреччині до 14 років ув'язнення за кількома звинуваченнями в шахрайстві з банківськими картками.
Чоловік, затриманий у Швеції з минулого року, стверджує, що його засудили неправомірно, оскільки він прийняв християнство, відмовився служити в армії та має курдське коріння, повідомляє SVT.
Доповнення
Союзник НАТО Туреччина зняла вето на заявку Фінляндії та Швеції на вступ до західного альянсу у червні після кількох тижнів напружених переговорів, під час яких Анкара звинуватила дві скандинавські країни у приховуванні, за словами Туреччини, бойовиків забороненої нею "Робітничої партії Курдистану" (РПК).
У межах угоди Туреччина надала список людей, яких вона хотіла б, щоб Швеція видала, але з того часу висловила розчарування з приводу відсутності прогресу.