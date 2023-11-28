Швеция поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддержал решение Финляндии закрыть несколько пунктов пропуска на границе с рф на фоне наплыва мигрантов, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Ситуация на финской границе организована россией и направлена на раскол Запада. Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по защите не только финской границы, но и внешней границы ЕС
Детали
Финляндия рассматривает ситуацию на границе как "кризис национальной безопасности", а пересечение границы мигрантами называют российской гибридной атакой, особенно из-за того, что российские войска активно толкают мигрантов к различным пунктам пропуска на границе Финляндии, пишет издание.
Финляндия уже закрыла все пункты пропуска на границе с россией, кроме одного. Это, по текущим данным, продлится несколько недель.
"Мы рассматриваем это как вопрос национальной безопасности. Это гибридная атака, и поэтому она так серьезна для ЕС", - сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, добавив, что его страна готова закрыть последний пункт пропуска на границе в случае необходимости.
Добавим
Финляндия ожидает, что больше мигрантов прибудут к ее границе через россию, и планирует принять дальнейшие меры, чтобы остановить их поток.
Напомним
Финляндия почти полностью закрыла границу с россией.
Швеция поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф.
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