Швеция предоставит Украине пакет оборонной помощи: Кулеба назвал, что в приоритете

Цитата

“Мы поднимали вопрос о поставках оружия Украине. В этом контексте мы ценим анонсирование Швецией нового пакета оборонной помощи, в который будет входить преимущественно оружие для оборонных целей”, – заявил Кулеба.

Детали

Как отметил министр, лучшее, что Швеция может сделать в сфере обороны для Украины в ближайшее время, – предоставить самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS 70 и большее количество снарядов для артиллерийских систем.

“Мне приятно, что премьер-министр разделяет мнение, что 24 февраля президент путин напал не только на Украину. Он напал на всю Европу, как символ процветания и безопасности. Единственная разница в том, что путин напал на Украину ракетами и танками, в то время как Европу атаковал энергетическим шантажом, пропагандой и ростом цен. В этой борьбе мы стоим вместе, чтобы защитить европейские ценности от тех, кто хочет дестабилизировать и разрушить фундамент Европы”, – подчеркнул Кулеба.

Дополнение

23 августа Швеция анонсировала дополнительный комплексный пакет помощи в борьбе с российскими оккупантами.