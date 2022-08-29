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Швеція надасть Україні пакет оборонної допомоги: Кулеба назвав, що у пріоритеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Швеція анонсувала новий пакет оборонної допомоги для України. Глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у Стокгольмі за підсумками зустрічі з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон та міністеркою закордонних справ Анн Лінде перерахував зброю, яка наразі необхідна Україні для відсічі російських військ, передає УНН.

Швеція надасть Україні пакет оборонної допомоги: Кулеба назвав, що у пріоритеті

Цитата

“Ми порушували питання стосовно постачання зброї Україні. У цьому контексті ми цінуємо анонсування Швецією нового пакету оборонної допомоги, в який переважно входитиме зброя для оборонних цілей”, – заявив Кулеба.

Деталі

Як зазначив міністр, найкраще, що Швеція може зробити у сфері оборони для України найближчим часом, – надати самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS 70 та більшу кількість снарядів для артилерійських систем.

“Мені приємно, що прем’єр-міністерка розділяє думку, що 24 лютого президент путін напав не тільки на Україну. Він напав на всю Європу, як на символ процвітання та безпеки. Єдина різниця в тому, що путін напав на Україну ракетами та танками, в той час як Європу атакував енергетичним шантажем, пропагандою та зростанням цін. У цій боротьбі ми стоїмо разом, щоб захистити європейські цінності від тих, хто хоче дестабілізувати та зруйнувати фундамент Європи”, – наголосив Кулеба.

Доповнення

23 серпня Швеція анонсувала додатковий комплексний пакет допомоги у боротьбі з російськими окупантами.

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