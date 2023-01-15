Швеция должна выдать террористов, если хочет вступить в НАТО - Турция

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"Мы сказали им (Швеции): "Послушайте, если вы не выдадите террористов, которые у вас есть, мы не сможем ратифицировать это (членство в НАТО) в нашем парламенте", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью, имея в виду Швецию и Финляндию, которые в июне прошлого года пообещали занять твердую позицию в отношении террористов, чтобы получить членство в НАТО.

"Во-первых, им необходимо экстрадировать около 130 террористов, чтобы их предложения прошли наш парламент, но, к сожалению, они еще не сделали этого", - добавил он.

Детали

Сказав, что демонстрации террористической РПК часто можно увидеть на улицах столицы Стокгольма, Эрдоган подчеркнул, что Турция неоднократно предупреждала Швецию об этом, но "несмотря на наши предупреждения, к сожалению, не было предпринято никаких действий по прекращению демонстраций".

"Если они не выступят против этой ситуации в Швеции, это может еще больше усилить напряженность в наших отношениях", - добавил Эрдоган.

Подчеркнув, что террористические группировки присутствуют не только в Швеции и Финляндии, Эрдоган сказал, что их также видят в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, хотя РПК находится в официальном списке террористических группировок Европейского Союза.

Дополнение

В своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев в Турции.

В соответствии с июньским меморандумом между Турцией, Швецией и Финляндией две страны Северной Европы обязались предпринять шаги против террористов, чтобы получить членство в альянсе НАТО.

Для принятия новых членов в альянс требуется единодушное согласие всех членов НАТО, включая Турцию, членство в которой насчитывает более 70 лет.