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Швеція має видати терористів, якщо хоче вступити до НАТО - Туреччина

Київ • УНН

 • 349570 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Туреччина в неділю розкритикувала Швецію разом з іншими європейськими державами за терпимість до присутності терористів, а президент країни заявив, що екстрадиція терористів є обов'язковою для скандинавської країни, щоб отримати право на вступ до НАТО. Про це пише агентство Anadolu, передає УНН.

Швеція має видати терористів, якщо хоче вступити до НАТО - Туреччина

Цитата

"Ми сказали їм (Швеції): "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО) у нашому парламенті", - сказав Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з молоддю, маючи на увазі Швецію та Фінляндію, які у червні минулого року пообіцяли зайняти тверду позицію щодо терористів, щоб набути членства в НАТО.

"По-перше, їм необхідно екстрадувати близько 130 терористів, щоб їхні пропозиції пройшли наш парламент, але, на жаль, вони ще не зробили цього", - додав він.

Деталі

Сказавши, що демонстрації терористичної РПК часто можна побачити на вулицях столиці Стокгольму, Ердоган підкреслив, що Туреччина неодноразово попереджала Швецію про це, але "незважаючи на наші попередження, на жаль, не було вжито жодних дій щодо припинення демонстрацій".

"Якщо вони не виступлять проти цієї ситуації у Швеції, це може ще більше посилити напруженість у наших відносинах", - додав Ердоган.

Наголосивши, що терористичні угруповання присутні не лише у Швеції та Фінляндії, Ердоган сказав, що їх також бачать у таких країнах, як Німеччина, Франція та Велика Британія, хоча РПК перебуває в офіційному списку терористичних угруповань Європейського Союзу.

Доповнення

У своїй більш ніж 35-річній терористичній кампанії проти Туреччини РПК, внесена до списку терористичних організацій США та ЄС, несе відповідальність за загибель понад 40 000 осіб, включаючи жінок, дітей та немовлят в Туреччині.

Відповідно до червневого меморандуму між Туреччиною, Швецією та Фінляндією дві країни Північної Європи зобов'язалися зробити кроки проти терористів, щоб отримати членство в альянсі НАТО.

Для прийняття нових членів до альянсу потрібна одностайна згода всіх членів НАТО, включаючи Туреччину, членство в якій налічує понад 70 років.

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