Швеция депортировала мужчину, подозреваемого в связях с курдской группировкой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В пятницу Швеция депортировала курда, подозреваемого в связях с курдской боевой группировкой РПК, заявил шведскому телевидению министр правительства, поскольку Анкара продолжает давить на скандинавскую страну, чтобы она удовлетворила ее требования в обмен на членство в НАТО.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Махмут Тат попросил убежища в Швеции в 2015 году после того, как его приговорили в Турции к шести годам и 10 месяцам за якобы связи с РПК. В минувшем году Миграционное агентство Швеции отклонило его последнее заявление о предоставлении убежища.
Министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард не ответила на запросы о комментариях, но сказала местному телеканалу SVT, что правительство не сыграло никакой роли в этом решении.
Турецкое государственное телевидение TRT сообщило, что Тата отправили в стамбульскую тюрьму в субботу. Шведские власти не были доступны для комментариев.
Стокгольм и Хельсинки отрицают предоставление убежища боевикам, но пообещали сотрудничать с Анкарой, чтобы полностью решить проблемы безопасности, а также отменить эмбарго на поставку оружия для курдов.
НАТО принимает решение консенсусом, то есть обе страны требуют одобрения всех 30 стран. Только Турция все еще выступает против членства двух стран.
Добавим
В конце июня Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. В администрации президента Турции отметили, что Швеция и Финляндия обязались не поддерживать Рабочую партию Курдистана и другие формирования, которые Анкара считает террористическими.
В мае Турция заблокировала начало переговоров в НАТО по вступлению Финляндии и Швеции в союз. СМИ сообщали, что Анкара потребовала от Швеции экстрадировать 30 человек, обвиняемых турецкими властями в терроризме.
Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину