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Швеція депортувала чоловіка, підозрюваного в зв'язках з курдським угрупованням

Швеція депортувала чоловіка, підозрюваного в зв'язках з курдським угрупованням

Київ • УНН

 • 981415 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У п’ятницю Швеція депортувала курда, підозрюваного у зв’язках із курдським бойовим угрупованням РПК, заявив шведському телебаченню міністр уряду, оскільки Анкара продовжує тиснути на скандинавську країну, щоб вона задовольнила її вимоги в обмін на членство в НАТО.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Махмут Тат попросив притулку в Швеції в 2015 році після того, як його засудили в Туреччині до шести років і 10 місяців за нібито зв'язки з РПК. Минулого року Міграційне агентство Швеції відхилило його останню заяву про надання притулку.

Міністр міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард не відповіла на запити про коментарі, але сказала місцевому телеканалу SVT, що уряд не зіграв жодної ролі в цьому рішенні.

Турецьке державне телебачення TRT повідомило, що Тата відправили до стамбульської в'язниці в суботу. Шведська влада не була доступна для коментарів.

Стокгольм і Гельсінкі заперечують надання притулку бойовикам, але пообіцяли співпрацювати з Анкарою, щоб повністю вирішити проблеми безпеки, а також скасувати ембарго на постачання зброї для курдів.

НАТО ухвалює рішення консенсусом, тобто обидві країни вимагають схвалення всіх 30 країн. Лише Туреччина все ще виступає проти членства двох країн.

Додамо

Наприкінці червня Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду з безпеки, яка розблокує процес їхнього приєднання до НАТО. В адміністрації президента Туреччини зазначили, що Швеція та Фінляндія взяли на себе зобов'язання не підтримувати Робочу партію Курдистану та інші формування, які Анкара вважає терористичними.

У травні Туреччина заблокувала початок переговорів у НАТО щодо вступу Фінляндії та Швеції до союзу. ЗМІ повідомляли, що Анкара зажадала від Швеції екстрадувати 30 осіб, які обвинувачуються турецькою владою в тероризмі.

Фінляндія та Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань власної безпеки після нападу Росії на Україну

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