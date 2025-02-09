Швейцарская разведка обнаружила новые схемы россии для закупки санкционных товаров

ukenru
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 71811 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 109374 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 117848 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 122455 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 113423 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 123898 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127123 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127994 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127815 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117960 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

9 февраля, 01:47 • 42770 просмотра
Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

9 февраля, 02:36 • 49983 просмотра
Дроны атаковали Воронежскую область рф

Дроны атаковали Воронежскую область рф

9 февраля, 03:09 • 27853 просмотра
Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

9 февраля, 03:35 • 46356 просмотра
ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала

ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала

04:05 • 27413 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 143829 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 149243 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 160450 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 221038 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 232434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 117848 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 122455 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 112737 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 117182 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 138839 просмотра
Актуальное
Швейцарская разведка обнаружила новые схемы россии для закупки санкционных товаров

Швейцарская разведка обнаружила новые схемы россии для закупки санкционных товаров

Киев  •  УНН

 • 3282 просмотра

Read in English

Федеральная разведка Швейцарии обнаружила попытки россии приобрести подсанкционные товары через третьи страны. Основными посредниками выступают Турция, Сербия, Индия, страны Центральной Азии и Китай.

Разведка Швейцарской Конфедерации заметила, что россия пытается приобрести подсанкционные товары через тайные структуры и частные компании в третьих странах. Еще одно возможное свидетельство по поводу того, что важные товары продолжают путь в страны, которые подозреваются в пересылке изделий двойного использования в Россию.

Передает УНН со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Детали

россия пытается приобрести подсанкционные товары через тайные структуры и частные компании в третьих странах. Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заметила, что рф пытается закупать санкционные товары через подпольные структуры и частные компании в третьих странах.

Северокорейские войска, вероятно, готовятся к новым атакам на курскую область - разведка Британии07.02.25, 15:27 • 23773 просмотра

По данным разведки, основными объектами таких попыток являются Турция, Сербия, Индия, страны Центральной Азии и Китай. Анализ данных экспортного контроля, проведенный NZZ am Sonntag, показывает, что экспорт таких критически важных товаров из Швейцарии в некоторые из этих стран резко вырос после того, как Россия была отрезана санкциями.

В своем осеннем отчете о ситуации швейцарская разведка сформулировала чрезвычайно четкое предупреждение:

россия «интенсивно» закупает товары, подпадающие под санкции в западных странах. Она создала структуры для закупки товаров двойного назначения, которые являются более сложными, чем раньше, и будут быстро заменены, если их обнаружат

«Очевидно, что для механизмов закупок есть достаточно финансовых ресурсов и персонала, чтобы повторять это так часто, как это нужно», - пишет разведка. Это «огромный вызов» для швейцарского экспортного контроля.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) должен справиться с этой задачей: 

Seco должен проверять экспорт и пытаться предотвратить обход санкций.

Справочно

В целом швейцарским компаниям, имеющим генеральную экспортную лицензию, разрешено экспортировать товары двойного назначения в определенные страны без индивидуальных проверок. В их число входит и Турция. Однако в середине 2023 года Seco ввела более строгий режим контроля для Турции. С тех пор каждый экспорт станков, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, проверяется в каждом конкретном случае.

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины12.09.24, 09:50 • 82764 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
indiyaИндия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
serbiyaСербия
kitaiКитай
turtsiyaТурция

Обратиться по вопросам размещения рекламы