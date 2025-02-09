Швейцарская разведка обнаружила новые схемы россии для закупки санкционных товаров

Разведка Швейцарской Конфедерации заметила, что россия пытается приобрести подсанкционные товары через тайные структуры и частные компании в третьих странах. Еще одно возможное свидетельство по поводу того, что важные товары продолжают путь в страны, которые подозреваются в пересылке изделий двойного использования в Россию.

Передает УНН со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Детали

россия пытается приобрести подсанкционные товары через тайные структуры и частные компании в третьих странах. Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заметила, что рф пытается закупать санкционные товары через подпольные структуры и частные компании в третьих странах.

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По данным разведки, основными объектами таких попыток являются Турция, Сербия, Индия, страны Центральной Азии и Китай. Анализ данных экспортного контроля, проведенный NZZ am Sonntag, показывает, что экспорт таких критически важных товаров из Швейцарии в некоторые из этих стран резко вырос после того, как Россия была отрезана санкциями.

В своем осеннем отчете о ситуации швейцарская разведка сформулировала чрезвычайно четкое предупреждение:

россия «интенсивно» закупает товары, подпадающие под санкции в западных странах. Она создала структуры для закупки товаров двойного назначения, которые являются более сложными, чем раньше, и будут быстро заменены, если их обнаружат

«Очевидно, что для механизмов закупок есть достаточно финансовых ресурсов и персонала, чтобы повторять это так часто, как это нужно», - пишет разведка. Это «огромный вызов» для швейцарского экспортного контроля.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) должен справиться с этой задачей:

Seco должен проверять экспорт и пытаться предотвратить обход санкций.

Справочно

В целом швейцарским компаниям, имеющим генеральную экспортную лицензию, разрешено экспортировать товары двойного назначения в определенные страны без индивидуальных проверок. В их число входит и Турция. Однако в середине 2023 года Seco ввела более строгий режим контроля для Турции. С тех пор каждый экспорт станков, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, проверяется в каждом конкретном случае.

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