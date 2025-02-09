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Швейцарська розвідка виявила нові схеми росії для закупівлі санкційних товарів

Швейцарська розвідка виявила нові схеми росії для закупівлі санкційних товарів

Київ • УНН

 • 39941 перегляди

Федеральна розвідка Швейцарії виявила спроби росії придбати підсанкційні товари через треті країни. Основними посередниками виступають Туреччина, Сербія, Індія, країни Центральної Азії та Китай.

Розвідка Швейцарської Конфедерації помітила, що росія намагається придбати підсанкційні товари через таємні структури та приватні компанії в третіх країнах. Ще одне можливе свідчення з приводу того, що важливі товари продовжують шлях до країн, які підозрюються у пересиланні виробів подвійного використання до росії.

Передає УНН із посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Деталі

росія намагається придбати підсанкційні товари через таємні структури та приватні компанії в третіх країнах. Федеральна розвідувальна служба Швейцарії (NDB) помітила, що рф намагається закуповувати санкційні товари через підпільні структури та приватні компанії в третіх країнах.

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За даними розвідки, основними об'єктами таких спроб є Туреччина, Сербія, Індія, країни Центральної Азії та Китай. Аналіз даних експортного контролю, проведений NZZ am Sonntag, показує, що експорт таких критично важливих товарів зі Швейцарії до деяких із цих країн різко зріс після того, як росія була відрізана санкціями.

У своєму осінньому звіті про ситуацію швейцарська розвідка сформулювала надзвичайно чітке попередження:

росія "інтенсивно" закуповує товари, що підпадають під санкції в західних країнах. Вона створила структури для закупівлі товарів подвійного призначення, які є більш складними, ніж раніше, і будуть швидко замінені, якщо їх виявлять

"Очевидно, що для механізмів закупівель є достатньо фінансових ресурсів і персоналу, щоб повторювати це так часто, як це потрібно", - пише розвідка. Це "величезний виклик" для швейцарського експортного контролю.

Державний секретаріат з економічних питань (Seco) має впоратися з цим завданням: 

Seco повинен перевіряти експорт і намагатися запобігти обходу санкцій.

Довідково

Загалом швейцарським компаніям, які мають генеральну експортну ліцензію, дозволено експортувати товари подвійного призначення в певні країни без індивідуальних перевірок. До їх числа входить і Туреччина. Однак у середині 2023 року Seco ввела більш суворий режим контролю для Туреччини. Відтоді кожен експорт верстатів, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях, перевіряється в кожному конкретному випадку.

США та ЄС стурбовані експортом Китаєм товарів подвійного призначення, які використовує рф у війні проти України12.09.24, 09:50 • 82851 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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