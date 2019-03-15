Шведскую школьницу планируют номинировать на Нобелевскую премию мира

Тунберг была номинирована тремя норвежскими депутатами.

В случае победы она станет самой молодой обладательницей Нобелевской премии, "побив рекорд" пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай. В возрасте 17 лет она стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за "борьбу против притеснений детей и молодёжи и за права детей на образование".

Напомним, около 12 тысяч учащихся средних школ и высших учебных заведений приняли участие в школьной забастовки и восьмом "Марше за климат" в разных городах Бельгии.