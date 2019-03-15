Шведскую школьницу планируют номинировать на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Грета Тунберг, шведская школьница, которая вдохновила международное движение по борьбе с изменением климата, была выдвинута в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Тунберг была номинирована тремя норвежскими депутатами.
В случае победы она станет самой молодой обладательницей Нобелевской премии, "побив рекорд" пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай. В возрасте 17 лет она стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за "борьбу против притеснений детей и молодёжи и за права детей на образование".
Напомним, около 12 тысяч учащихся средних школ и высших учебных заведений приняли участие в школьной забастовки и восьмом "Марше за климат" в разных городах Бельгии.