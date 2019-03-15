Шведську школярку планують номінувати на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Грету Тунберг, шведську школярку, яка надихнула міжнародний рух по боротьбі зі зміною клімату, було висунуто кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Тунберг було номіновано трьома норвезькими депутатами.
У разі перемоги вона стане наймолодшою володаркою Нобелівської премії, "побивши рекорд" пакистанської правозахисниці Малали Юсуфзаі. У віці 17 років вона стала наймолодшим лауреатом Нобелівської премії за "боротьбу проти утисків дітей і молоді та за права дітей на освіту".
Нагадаємо, близько 12 тисяч учнів середніх шкіл та вищих навчальних закладів взяли участь у шкільному страйку і восьмому “Марші за клімат” в різних містах Бельгії.