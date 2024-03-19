Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

В Швеции врачи прилагают усилия для спасения и восстановления функции конечностей украинских военных, раненых в войне с рф.

Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Врачи в Швеции пытаются спасти и восстановить функцию конечностей украинских военных, которые были травмированы во время войны с рф.

С помощью сложных процедур, медицинский персонал больницы Каролинского университета в Стокгольме пытается помочь раненым избежать ампутации и вернуться к здоровью.

Нам приходилось ампутировать лишь в нескольких случаях - заявил хирург-травматолог травматологического отделения Каролинской университетской больницы Гуннар Сандерсьо.

Чтобы спасти конечность, врачи используют стандартные методы, такие как трансплантация кости и удлинение. Однако, для достижения лучшего результата, им иногда приходится работать на грани медицинской возможности. Следовательно, врачи могут удлинять сегмент кости на один миллиметр ежедневно, пока не будет достигнута необходимая длина, направление и вращение, что обычно занимает от трех до шести месяцев.

Эта война привела к изменению подхода в хирургическом лечении, поскольку большинство ранений связаны с артиллерийскими снарядами и минами, что часто требует сложных операционных вмешательств.

Добавим

С марта 2022 года Швеция и еще 21 европейская страна участвуют в крупнейшей операции по медицинской эвакуации украинцев, которая сегодня координируется Центром координации чрезвычайных ситуаций и реагирования Комиссии ЕС.

Сейчас Швеция приняла 154 украинцев, первых двух пациентов в марте 2022 года.

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