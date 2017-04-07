Шведская полиция опровергла задержание подозреваемого в теракте

По данным полиции подозреваемый убежал в сторону станции метро.

Начальник полиции Швеции сказал, что офицеры будут делать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, однако он не смог подтвердить количество погибших и раненых.

Также, по словам начальника полиции, "безопасность была увеличена в ключевых местах".

Ранее УНН сообщал о том, что премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в теракте в Стокгольме.

Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.

Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.

Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.