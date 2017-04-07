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Шведська поліція спростувала затримання підозрюваного у теракті

Шведська поліція спростувала затримання підозрюваного у теракті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Поліцейські Швеції спростували затримання водія вантажівки, що у Стокгольмі наїхав на натовп, передає УНН з посиланням на SkyNews.

За даними поліції підозрюваний втік у бік станції метро.

Начальник поліції Швеції сказав, що офіцери будуть робити все можливе, щоб притягнути винних до відповідальності, проте він не зміг підтвердити кількість загиблих та поранених.

Також, за словами начальника поліції, "безпека була збільшена в ключових місцях".

Раніше УНН повідомляв про те, що Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Стокгольмі.

Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.

Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.

Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.

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