Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022

Детали



Как отмечается, он начал выступы с высоты 5,70 метра. После этого – успешные прыжки на 5,94 м и 6,00 м. Высота 6 метров гарантировала ему «золото» чемпионата мира. Вместо этого взял планку 6,21 м, таким образом установив новый рекорд чемпионатов мира. Кроме того, это на 1 см лучше его же предыдущего мирового достижения, которое Арман установил 20 марта 2022 года в Белграде (Сербия).

На ЧМ-2022 серебро получили спортсмен из США Кристофер Нильсен и филиппинец Эрнест Джон Обиена с результатом 5.94 м.



Цитата



«Это была медаль, которой мне не хватало. Обычно это (мировой рекорд) всегда где-то в глубине моей памяти, но сегодня я был сосредоточен на победе», - сказал он.

Дополнение

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник одержала победу в секторе прыжков в высоту на турнире Iberoamericano в Испании, проходившем при участии португальско- и испаноязычных стран. Это крупнейший турнир, объединяющий именно представителей этой языковой группы и проходящий раз в два года, но в этом году пригласили украинских спортсменов.