Швед Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною на ЧС-2022

Деталі



Як зазначається, він почав виступи з висоти 5,70 метра. Після цього - успішні стрибки на 5,94 м та 6,00 м. Висота 6 метрів гарантувала йому «золото» чемпіонату світу. Натомість взяв планку 6,21 м, таким чином, встановивши новий рекорд чемпіонатів світу. Окрім того, це на 1 см краще за його ж попереднє світове досягнення, яке Арман встановив 20 березня 2022 року в Белграді (Сербія).

На ЧС-2022 срібло отримали спортсмен із США Крістофер Нільсен та філіпінець Ернест Джон Обієна з результатом 5,94 м.



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«Це була медаль, якої мені не вистачало. Зазвичай це (світовий рекорд) завжди десь у глибині моєї пам’яті, але сьогодні я був зосереджений на перемозі», - сказав він.

Доповнення

Українська легкоатлетка Катерина Табашник здобула перемогу у секторі стрибків у висоту на турнірі Iberoamericano в Іспанії, що проходив за участі португало- та іспаномовних країн. Це найбільший турнір, що об'єднує саме представників цієї мовної групи та проходить раз на два роки, але цього року запросили українських спортсменів.