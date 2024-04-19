Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что пакет законопроектов с помощью Украине быстро проведут и утвердят на отправку Президенту Джо Байдену, после того, как его одобрит Палата представителей. Такое публичное обещание Шумер дал в своей соцсети Х, передает УНН.

Если Палата представителей направит пакет национальной безопасности, мы быстро его отправим Президенту США Джо Байдену. Я надеюсь, что Палата это сделает - промедление дорого стоило США и нашим союзникам. - написал лидер демократов

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Шумер подчеркнул, что промедление может стоить Украине проигрыша в войне.

На этой неделе я встречался с украинским премьер-министром. Если США не поддержат Украину, они проиграют войну путину. - добавил Шумер.

Ранее УНН сообщал, что Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.

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Сегодня 19 апреля Президент Украины Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны. Зеленский призвал оказать военную помощь украинцам как можно быстрее, и напомнил о времени. Он отметил, что Израиль союзники не оставили на произвол судьбы во время воздушной бомбардировки Ираном в субботу. И путина тоже надо "спустить с неба на землю".

Министры обороны стран НАТО договорились о предоставлении Украине усиленной военной поддержки, включая системы противовоздушной обороны.