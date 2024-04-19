Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова

Завтра, 20 апреля, в Палате представителей Конгресса США состоятся дебаты по проекту закона о помощи Украине. Киев ожидает, что партнеры не поддержат антиукраинские правки отдельных конгрессменов. Об этом на своей странице в Facebook заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Маркарова надеется, что Конгресс США во время голосования за проект с помощью для Украины отклонит поправки, которые уменьшают ее или делают невозможным ее выделение.

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Она отметила, что к законопроекту HR.8035, который касается помощи Украине, на дебаты будет вынесено четыре правки:

авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;

авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;

авторства Кевина Герна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;

авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.

Надеемся, что правки, которые уменьшают или исключают помощь Украине будут отклонены - заявила госпожа посол Украины в США.

Дополнение

Маркарова пояснила, что в случае успешного прохождения пакета через Палату представителей, он будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале.

По ее словам, это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате, добавила посол.

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Напомним

Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты