Шуляк не исключила появление дополнительных представителей правительства в ВР

"У Арахамии есть 15 заместителей, сотрудничающих с самой большой фракцией за всю историю Украины. На сегодня - один уполномоченный Кабмина в ВРУ. Я думаю, если будет нужно больше координировать, коммуницировать и больше представлять законодательных правительственных инициатив, может быть, я буду еще усилена и будут еще какие-то предложены кандидатуры, которые будут со мной работать", - прокомментировала Шуляк.

По ее словам, в этом нет ничего удивительного, ведь такая большая фракция требует внимания. Больше организационных и контрольных вещей.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде Украины народного депутата Украины Елену Шуляк .