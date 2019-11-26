Шуляк не виключила появу додаткових представників уряду у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Верховній Раді, можливо, з’являться додаткові представники уряду у парламенті. Про це УНН повідомила новопризначена представниця уряду у ВР Олена Шуляк.
"У Арахамії є 15 заступників, які співпрацюють з самою великою фракцією за всю історію України. На сьогодні - один уповноважений Кабміну у ВРУ. Я думаю, якщо буде потрібно більше координувати, комунікувати і більше представляти законодавчих урядових ініціатив, то, можливо, я буду ще підсилена і будуть ще якісь запропоновані кандидатури, які будуть зі мною працювати", - прокоментувала Шуляк.
За її словами, у цьому немає нічого дивного, адже така велика фракція потребує уваги. Більше організаційних і контрольних речей.
Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів України призначив представницею уряду в Верховній Раді України народного депутата України Олену Шуляк.