Искали более полусуток: в Черниговской области нашли малыша

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 15308 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 42457 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 26050 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 70505 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 147384 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 251289 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 191782 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 256481 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 282929 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223050 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 51678 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 57244 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 50167 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 46366 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 25960 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 16831 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 323046 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 291978 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 376709 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 529751 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 1486 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 13343 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 50904 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 256481 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 95063 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Искали более полусуток: в Черниговской области нашли малыша

Киев • УНН

 • 15108 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Мальчик 2015 года рождения исчез вчера в Сосницком районе Черниговской области. Сегодня около полудня его нашли в поле в полутора километрах от села. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции, передает УНН.

Искали более полусуток: в Черниговской области нашли малыша

"13 августа после 20:00 в Сосницкую полиции поступило обращение 38-летней жительницы села Ольшаны о том, что пропал ее малолетний сын 2015 года рождения. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что около 17:00 малыш в течение непродолжительного времени оставался без присмотра во дворе родительского дома. После обнаружения исчезновения ребенка иметь более двух часов безуспешно пыталась разыскать сына самостоятельно, и только потом обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Для поиска мальчика подняли по тревоге личный состав Сосницкого отделения полиции, а также сотрудников Менского отдела и Корюковского отделения полиции. Впоследствии к ним присоединились спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Нацгвардии, бойцы роты специального назначения "Чернигов", кинологи областной полиции, оперативники уголовного розыска и активная общественность.

"Сегодня около полудня поисковая группа из числа полицейских Сосницкого отделения нашла малыша живым и невредимым. Участники поисков сообщили, что обнаружили ребенка в поле в полутора километрах от села. Мальчика доставили в медицинское учреждение для всестороннего обследования", - рассказали в ГУНП.

Напомним, полицейские Черкасской области нашли ребенка 2,5 лет, которую искали ночью восемь часов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43