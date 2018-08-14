Искали более полусуток: в Черниговской области нашли малыша

"13 августа после 20:00 в Сосницкую полиции поступило обращение 38-летней жительницы села Ольшаны о том, что пропал ее малолетний сын 2015 года рождения. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что около 17:00 малыш в течение непродолжительного времени оставался без присмотра во дворе родительского дома. После обнаружения исчезновения ребенка иметь более двух часов безуспешно пыталась разыскать сына самостоятельно, и только потом обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Для поиска мальчика подняли по тревоге личный состав Сосницкого отделения полиции, а также сотрудников Менского отдела и Корюковского отделения полиции. Впоследствии к ним присоединились спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Нацгвардии, бойцы роты специального назначения "Чернигов", кинологи областной полиции, оперативники уголовного розыска и активная общественность.

"Сегодня около полудня поисковая группа из числа полицейских Сосницкого отделения нашла малыша живым и невредимым. Участники поисков сообщили, что обнаружили ребенка в поле в полутора километрах от села. Мальчика доставили в медицинское учреждение для всестороннего обследования", - рассказали в ГУНП.

Напомним, полицейские Черкасской области нашли ребенка 2,5 лет, которую искали ночью восемь часов.