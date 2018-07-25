На Черкащині всю ніч шукали маленьку дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Поліцейські Черкащини знайшли дитину 2,5 років, яку шукали вночі вісім годин. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора після 21 години у селі Христинівського району Черкаської області до поліції звернулася бабуся та повідомила, що дві з половиною години тому її малолітня онука зникла з подвір'я домогосподарства. По тривозі були підняті поліцейські, які вже сьогодні під ранок знайшли дитину", - написав Аброськін.
Дівчинка заблукала та заснула в кущах. Поліцейські вночі вісім годин шукали дитину.
Нагадаємо, правоохоронці розшукали жінку з дитиною, які заблукали у лісі.