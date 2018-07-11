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Пішли по гриби: у лісі на Житомирщині заблукала жінка з дитиною

Пішли по гриби: у лісі на Житомирщині заблукала жінка з дитиною

Київ • УНН

 • 10253 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 липня. УНН. Мати з дитиною, які заблукали у лісі напередодні, розшукали правоохоронці. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

"Тривожне повідомлення про заблукалих у лісі людей надійшло до поліції близько 21 години 7 липня. 41-річна жінка, жителька обласного центру, сама подзвонила на лінію служби порятунку і повідомила, що потрапила у безвихідь разом зі своєю 7-річною дитиною. Як вибратися з лісу, спочатку шукали самотужки, але ще більше заплуталися у місцевості, зважаючи на вечірні сутінки", - йдеться в повідомленні.

Жінка тримала зв'язок з поліцейськими та телефоном розповіла, що разом з дитиною ще вдень пішли по гриби. У ліс заходили від хутора Побитівки у с. Тетерівці.

На місце події виїхали правоохоронці, які тримаючи телефонний зв'язок із заблукалою, прочісували ліс на автівці з увімкненими звуковими сигналами. Врешті через 5 годин пошуків жінка почула сигнали правоохоронців. Втім підібратись до місця, де перебувала жінка автомобілем було неможливо, тому поліцейські пішки продовжили пошуки.

"Урешті близько 2 ночі пошуківці й самі почули відповідь на свій клич. Ще за чверть години на узліссі побачили тих, кого шукали. Дівчинка спала, вкрита маминою кофтиною, а жінка стояла в очікуванні рятівників. Своїх знайд поліцейські нарешті вивели з лісу. Як не дивно, дівчинка не злякалася нічної пригоди, а мама була просто щаслива від її благополучного завершення. Жінку та дитину правоохоронці доставили додому відпочивати", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, під час прогулянки у лісі на Закарпатті заблукала киянка

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