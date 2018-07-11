Пошли за грибами: в лесу в Житомирской области заблудилась женщина с ребенком

"Тревожное сообщение о заблудившихся в лесу людях поступило в полицию около 21 часов 7 июля. 41-летняя женщина, жительница областного центра, сама позвонила на линию службы спасения и сообщила, что попала в тупик вместе со своим 7-летним ребенком. Как выбраться из леса, сначала искали самостоятельно, но еще больше запутались в местности, учитывая вечерние сумерки", - говорится в сообщении.

Женщина держала связь с полицейскими и по телефону рассказала, что вместе с ребенком еще днем ​​пошли по грибы. В лес заходили от хутора Побытивки в с. Тетеривцы.

На место происшествия выехали правоохранители, держа телефонную связь с заблудившейся, прочесывали лес на автомобиле с включенными звуковыми сигналами. В конце концов через 5:00 поисков женщина услышала сигналы правоохранителей. Впрочем подобраться к месту, где находилась женщина на автомобиле было невозможно, поэтому полицейские пешком продолжили поиски.

"В конце около 2 ночи поисковики и сами услышали ответ на свой клич. Еще через четверть часа на опушке увидели тех, кого искали. Девочка спала, укрытая маминой кофтой, а женщина стояла в ожидании спасателей. Своих найденышей полицейские наконец вывели из леса. Как ни странно, девочка не испугалась ночного приключения, а мама была просто счастлива от его благополучного завершения. Женщину и ребенка правоохранители доставили домой отдыхать", - сообщили в полиции.

Напомним, во время прогулки в лесу на Закарпатье заблудилась киевлянка.