У лісі на Закарпатті заблукала киянка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Під час прогулянки у лісі на Закарпатті заблукала мешканка Києва. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
"10 липня о 18:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що під час прогулянки лісовим масивом в районі с. Синяк Мукачівського району втратила орієнтир та заблукала мешканка Києва 1939 року народження", – йдеться в повідомленні.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецавтомобілі вирушили 4 фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Мукачево. У пошуках допомагали поліцейські та працівники лісового господарства.
"О 21:20 киянку було знайдено та доправлено до санаторію "Синяк", де вона відпочиває. Стан потерпілої був задовільний, і медичної допомоги жінка не потребувала", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, дві туристки з Москви заблукали в районі гори Великий Верх на Закарпатті.