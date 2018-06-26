У Карпатах заблукали туристки з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Дві туристки з Москви заблукали в районі гори Великий Верх на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.
"25 червня близько 20:00 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що у лісовому масиві в районі гори Великий Верх Міжгірського району, рухаючись по маршруту, втратили орієнтир та заблукали дві туристки із Москви 1996 та 1997 років народження. Про це рятувальникам у телефонному режимі повідомили самі потерпілі. Також вони розповіли, що добряче змокли під проливним дощем і через сильний туман і темну пору доби зовсім не орієнтуються на місцевості", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники телефоном роз'яснили точки орієнтування та вивели росіянок до водоспаду Шипіт. Там їх о 22:30 зустріли та доправили до туристичного центру Пилипець.
"Стан потерпілих був задовільний, і медичної допомоги вони не потребували", – уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, група туристів із 66 людей заблукала в урочищі "Протяте каміння" у Чернівецькій області.