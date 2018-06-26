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В Карпатах заблудились туристки из Москвы

В Карпатах заблудились туристки из Москвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Две туристки из Москвы заблудились в районе горы Великий Верх на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.

"25 июня около 20:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в лесном массиве в районе горы Великий Верх Межгорского района, двигаясь по маршруту, потеряли ориентир и заблудились две туристки из Москвы 1996 по 1997 годов рождения. Об этом спасателям в телефонном режиме сообщили сами пострадавшие. Также они рассказали, что сильно промокли под проливным дождем и из-за сильного тумана и темного времени суток совсем не ориентируются на местности", - говорится в сообщении.

Спасатели по телефону разъяснили точки ориентирования и вывели россиянок к водопаду Шипот. Там их в 22:30 встретили и доставили в туристический центр Пилипец.

"Состояние пострадавших было удовлетворительным, и в медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, группа туристов из 66 человек заблудилась в урочище "Протятые камни" в Черновицкой области.

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